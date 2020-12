I presepi di Luigi Giangrasso alla cappella sul Lago

A Torre del Lago, nella chiesetta di San Marco, a due passi dal Belvedere e dalla casa del maestro Giacomo Puccini, la mostra dei presepi di Luigi Giangrasso, inaugurata sabato scorso (19 dicembre)

Un paese che diventa presepe – omaggio a Luigi Giangrasso: una serie di fotografie che ritraggono i presepi da lui costruiti nel corso degli anni, raccolte in una pubblicazione che riassume lo spirito e il lavoro di Giangrasso. Le foto saranno ospitate per il periodo natalizio, nella chiesa di San Marco, a Torre del Lago, dove tradizionalmente viene realizzato uno dei presepi più cari alla tradizione torrelaghese.

Un’iniziativa realizzata grazie all’impegno della consigliera Alessandra Malfatti, dall’associazione Le nostre radici, la parrocchia di San Giuseppe e la Fondazione Simonetta Puccini.

“Luigi era una persona buona, semplice, di vecchio stampo – si legge nella pubblicazione -. Era un lavoratore tenace, un muratore dotato di un particolare estro…amava il suo lavoro e tutto quello che di artistico gli permetteva di realizzare. Era esperto, espertissimo: qualsiasi tipo di materiale passasse tra le sue sapienti mani veniva plasmato a regola d’arte, acquistando le più svariate forme e diventando qualcosa di unico. Era un perfezionista, talvolta financo pignolo. Non c’è dunque da meravigliarsi di fronte alla magia e alla precisione che animano i suoi presepi”.

Dall’oriente, all’Africa, dagli igloo della Lapponia alle casette di legno tirolesi: c’è tutto un mondo nei presepi di Giangrasso racchiuso in un unico abbraccio di beneficenza. Perché nei vari allestimenti non veniva mai dimenticato un contenitore per le offerte: era estremamente sensibile nei confronti delle persone in difficoltà. Offerte che poi venivano consegnate alla Diocesi di Lucca per sostenere i progetti di aiuto sanitario ai popoli poveri dell’Africa.

Anche quest’anno, la tradizione si rinnova e il ricavato dalla vendita della pubblicazione verrà interamente devoluto all’emporio solidale Centocinquantatré gestito dalla Caritas in centro a Torre del Lago: “Pensando a Luigi, lo immaginiamo nella squadra dei costruttori del Signore, instancabile nel dare il suo importante contributo, e forse rallegrato da questo piccolo omaggio che oggi gli facciamo. In memoria di Luigi Giangrasso, il costruttore di presepi, l’uomo dalle mani e dal cuore d’oro”.

La pubblicazione può essere acquistata presso il Bar Pagoda sul viale Puccini, l’edicola Francesco in via Garibaldi e l’edicola Giovanni sul viale Marconi.