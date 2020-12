E’ stata investita da un furgoncino, in via Zanardelli all’angolo con via Vittorio Veneto, a Viareggio.

L’incidente, vittima un pedone, è accaduto questa mattina (22 dicembre).

Sul posto, oltre ai mezzi del 118, anche i vigili del fuoco del distaccamento viareggino.

La donna ha riportato trauma cranico e facciale ma è emerso che le sue condizioni sono meno gravi di quanto sembrasse in un primo momento. Dai primi rilievi, infatti, era emerso che fosse rimasta incastrata sotto il mezzo.

La ferita è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Versilia da un’ambulanza della Croce Verde.

(foto di Valerio Vespignani)