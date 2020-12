Ancora regali agli operatori dell’area Covid del Versilia: le magliette natalizie

Ancora regali al personale in servizio nell’area Covid dell’ospedale Versilia.

Il consorzio Mare Versilia ha donato una serie di magliette natalizie, in segno di vicinanza in un momento particolarmente difficile, che è stato molto apprezzato da chi lavora a fianco dei malati, contagiati dal coronavirus.

In pratica, sono stati aggiunti alcuni elementi grafici natalizi al logo che era già stato usato nei mesi di giugno e luglio, quando era stata organizzata anche una vera e propria giornata di encomio per i professionisti della sanità versiliese, per ringraziarli di tutto quanto fatto nel corso dell’emergenza Covid.

Nonostante le difficoltà legate alla gestione della pandemia, da evidenziare infatti il grande lavoro di squadra che il personale sta continuando a portare avanti in ospedale e sul territorio.

Le magliette che erano state donate dal consorzio in quell’occasione erano state utilizzate in particolare per un flashmob all’ospedale Versilia il 25 luglio.