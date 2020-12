A Piano di Mommio cede l’argine del rio di Vallero.

” Le abbondanti piogge cadute nei giorni scorsi – dichiara Damasco Rosi, capogruppo del Partito Democratico di Massarosa – hanno provocato un cedimento dell’argine destro del rio di Vallero a Piano di Mommio, zona campo sportivo. Si tratta di un piccolo torrente che dal monte Meto, passando in mezzo ad un gruppo di case, raccoglie le acque per poi convogliarle nel fosso Traverso, un canale che scorre a valle del centro abitato”.

“Questa mattina – prosegue – ho effettuato un sopralluogo per rendermi conto di persona e ho inviato la comunicazione agli uffici affinché venga attivato il consorzio di Bonifica per il ripristino e la messa in sicurezza del canale prima dei prossimi eventi piovosi. Sono ancora ben visibili i segnali dell’allagamento e la colata dei detriti”.

“Spero – conclude Rosi – che ci possa essere un intervento quanto più tempestivo possibile per scongiurare, in caso di maltempo, un cedimento ulteriore dell’arginatura e un nuovo e più consistente allagamento delle aree adiacenti. Ringrazio Piero Batini per la segnalazione”.