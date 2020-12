Riparato l’argine ceduto, con un intervento urgente, a Massarosa nella zona di Pian di Mommio da parte del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord che ha ricevuto dal servizio di protezione pivile locale la segnalazione di un problema nel canale Bianchino. La verifica sul luogo, fatta nella serata di Natale, ha portato i tecnici del consorzio ad attivare subito la somma urgenza e l’intervento per sistemare il danno.

L’argine di terra del canale di acque alte è franato probabilmente a causa della pressione della piena delle settimane scorse e delle piogge degli ultimi giorni, mettendo a rischio la tenuta del canale in caso di nuove precipitazioni. I livelli attuali del canale sono bassi e non c’è stata fuoriuscita di acqua e così la frana è stata sistemata questa mattina (giorno di Santo Stefano) con un escavatore del consorzio che ha ridefinito e rinforzato l’arginatura con nuove terre. Al termine dei lavori, sul tratto fresco di riparazione è stato steso un telo di nylon che ha la funzione di preservare il tratto da nuove piogge che sono previste nei prossimi giorni.

Foto 3 di 4







““La macchina del Consorzio non si ferma nemmeno durante le festività natalizie e con essa l’intero sistema di controllo del territorio svolto in sinergia con le Protezioni Civili dei Comuni – dice il presidente del Consorzio Ismaele Ridolfi – Ringrazio Piero Batini per la segnalazione che ha portato subito alla luce la problematica sul corso d’acqua e anche il servizio di protezione civile di Massarosa. La collaborazione tra gli Enti ha permesso di intervenire immediatamente e risolvere un problema sul nascere evitando, magari, situazioni peggiori in futuro”.