Consulta dello sport, al via le iscrizioni a Viareggio

Al via le iscrizioni per la consulta dello sport Sportivamente Viareggio, uno strumento con funzioni propositive e consultive su tutte le tematiche riguardanti il mondo sportivo.

Possono fare richiesta di partecipazione società o associazione sportive, operanti nel territorio del Comune di Viareggio, ma anche i rappresentanti di enti del terzo settore purché, a vario titolo, si occupino di sport.

E’ possibile iscriversi fino al 31 gennaio 2021: per farlo è sufficiente scaricare e compilare il modulo di adesione. Per farlo è sufficiente scaricare e compilare il modulo di adesione pubblicato sul sito del Comune di Viareggio, ed inviare la richiesta via pec all’indirizzo comune.viareggio@postacert.toscana.it con oggetto «adesione alla consulta Sportivamente Viareggio».

Alla domanda va allegata la documentazione richiesta: documento di identità del richiedente, lo statuto della società, il numero di iscritti, una breve relazione sulle attività svolte, e l’eventuale iscrizione al relativo registro.