Ipotesi di bilancio approvata a Massarosa, c’è l’ok del ministero

L’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato approvata il 14 luglio dalla maggioranza in consiglio comunale a Massarosa è approvata dal ministero senza riscontrare alcuna eccezione né richiesta di correzione.

Il via libera è messo nero su bianco con decreto del ministero dell’interno del 3 dicembre. Nel documento si riconosce validità ai provvedimenti di risanamento adottati dal Comune di Massarosa e si definisce l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato indispensabile.

“Con questo documento si chiarisce una volta per tutte che dal primo giorno in cui ci siamo messi a lavoro con la mia squadra e la mia maggioranza abbiamo intrapreso non solo la strada giusta ma l’unica percorribile – commenta il sindaco Alberto Coluccini – non ci viene chiesta nessuna modifica, ossia non potevamo fare meglio né diversamente. Purtroppo questo vuol dire che le rinunce ed i sacrifici previsti dall’ipotesi di bilancio, nostro malgrado, erano necessari e inevitabili, non ce ne vengono chiesti di più ma nemmeno ci viene detto di poterne fare a meno. È il riconoscimento ufficiale di un lavoro serio e corretto e che siamo riusciti a salvare tutto quel poco che era salvabile. Avremmo tutti voluto che la situazione reale fosse differente, ma adesso dobbiamo andare avanti e seguire le prescrizioni indicate per poter tornare a crescere e a costruire il futuro di Massarosa ma questa volta con basi solide e conti in ordine”.

Entro 30 giorni dalla notifica del decreto ministeriale il Comune di Massarosa dovrà adesso deliberare il bilancio di previsione dell’esercizio 2020/2022.