Zucconi: “Il Carnevale di Viareggio a settembre non ha senso, si posticipi a ottobre”

“Il Carnevale a settembre non ha senso, si posticipi a ottobre”.

E’ la richiesta del parlamentare viareggino di Fratelli d’Italia, Riccardo Zucconi, dopo una riflessione fatta con i consiglieri comunali di minoranza di Viareggio Carlaberto Tofanelli e Marco Dondolini.

“Vogliamo senza polemiche prendere una posizione ponderata per salvaguardare nella maniera più assoluta il Carnevale di Viareggio – spiegano – che capiamo non potrà essere fatto nel mese di febbraio, ma che allo stesso tempo non può e non deve perdere la sua edizione 20201. Le nuove date però non devono procurare un danno a nessuno: sarebbe infatti assurdo e totalmente sbagliato che qualcuno dovesse rimetterci dopo un anno terribile come il 2020. Va bene posticipare i corsi ma alla fine dell’estate e non come annunciato da sindaco e presidente della Fondazione l’ipotesi del 4 settembre. È chiarissimo infatti che non far terminare la stagione estiva sarebbe totalmente controproducente, vuoi perché i bagni sono ancora in piena stagione così come i negozi della Passeggiata , vuoi perché negli alberghi (come si spera) ci saranno ancora i clienti estivi e i gruppi del turismo organizzato, vuoi perché bar e ristoranti della Passeggiata oltretutto sarebbero costretti a smontare i loro dehors già dalla fine del mese di agosto con un danno evidente per tutte queste imprese e per i lavoratori”.

“Un’ assurdità insomma non far finire la stagione estiva a tutte le attività legate al turismo – ribadiscono -. Riteniamo invece più opportuno posticipare i corsi al mese di ottobre (con inizio ad esempio il 2 ottobre), un mese che non gode di per sé del turismo prettamente da spiaggia e che anzi è un mese più tranquillo nel quale ci potremmo ‘agganciare’ al Lucca Comics che generalmente si svolge a cavallo fra ottobre e novembre”.

Zucconi e i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia richiederanno urgentemente un incontro con il presidente della Fondazione Carnevale Marialina Marcucci per fare pressione affinchè le date vengano assolutamente posticipate di un mese: “Carnevale sì,ottimo, ma tutelando lavoratori e imprese e scegliendo il periodo alternativo più logico per tutti”