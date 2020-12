A Viareggio torna il concerto di Capodanno con il maestro Veronesi e l’orchestra del Pucciniano

Torna l’appuntamento con il concerto di Capodanno: la città di Viareggio e il Pucciniano salutano l’arrivo del 2021 negli spazi del nuovo mercato ittico.

Un’ora di musica, che vede protagonisti il maestro Alberto Veronesi e l’orchestra del Festival Puccini, trasmessa venerdì 1 gennaio a partire dalle 12, sui canali social del Comune di Viareggio, del Festival Puccini, sulle pagine facebook di InToscana e di Tgr Rai Toscana e dalla emittente televisiva Noi Tv.

“Un benvenuto in musica al 2021 – commenta l’assessore alla Cultura Sandra Mei -, distanti come la prevenzione ci ha insegnato, ma uniti più che mai nell’auspicio che questo nuovo anno segni una ripartenza. Un augurio che niente meglio della musica riesce a trasmettere”.

In programma musiche straordinarie come l’Ouverture dal Pipistrello, Sul bel Danubio blu, L’Arlésienne, il Valzer da La Bella addormentata, e Puccini naturalmente: una selezione di brani della tradizione viennese, di musica brillante e gioiosa.

Quinta naturale del Concerto, la città di Viareggio, con il suo mare, le sue bellezze, il suo amore per l’arte e per la musica: location fisica della registrazione gli spazi straordinari del nuovo mercato ittico, nel rispetto delle normative e delle ordinanze sanitarie.

“Abbiamo voluto rispettare la tradizione – aggiunge Mei -, e insieme rinnovare la speranza: orchestra protagonista quindi, ma protagonista soprattutto la città, con i suoi spazi, anche inediti, e i suoi scenari che presto torneremo a vivere e a condividere insieme e dal vivo”.

“Ringrazio quanti hanno collaborato alla buona riuscita del progetto – conclude l’assessore -: i musicisti, la Fondazione, il maestro Veronesi. Ma anche quanti hanno materialmente realizzato il video e chi si è offerto di condividerlo per una diffusione ancora maggiore. Un lavoro corale che riassume e interpreta le emozioni che solo la musica sa regalare. Buon anno Viareggio”