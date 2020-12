Ancora una tragedia nel canale Burlamacca a Viareggio, all’altezza della caserma della guardia di finanza.

Il corpo, che galleggiava in acqua, notato da alcuni passanti, ormai senza vita, è stato ritrovato oggi (29 dicembre). Sul posto, oltre ai mezzi del 118, il cui personale non ha potuto fare altro che constatare il decesso, e i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia viareggina, alla guida del comandante Edoardo Cetola, per ricostruire quanto accaduto.

Foto 3 di 11





















L’anziano, un 90enne di Viareggio, da quanto emerso, era uscito di casa questa mattina, e sarebbe caduto in acqua e annegato. Una caduta accidentale, sembra dai primi rilievi.

La salma è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale Versilia.

(Notizia in aggiornamento)

Foto di Valerio Vespignani