“E’ cattivo”, nessun regalo di Natale a scuola per un bimbo di 4 anni

Niente regalo di Natale a scuola per un bimbo di 4 anni in Versilia. Per le maestre è stato cattivo, troppo agitato per via del suo carattere. Se si comporterà bene, gli spiegano le insegnanti, il regalo lo avrà a gennaio.

A raccontare la vicenda sui social è stata la mamma del piccolo alunno dopo che suo figlio è stato l’unico a uscire dalla scuola materna senza il regalo di Natale e in lacrime. In un primo momento aveva pensato a un errore, ma la conferma è arrivata subito dopo aver parlato con le maestre che le hanno spiegato che Babbo Natale per suo figlio, troppo indisciplinato, sarebbe passato l’anno prossimo.

Immediata la reazione su Facebook, con commenti indignati da parte di numerosi genitori, con la vicenda diventata virale, tanto da essere ripresa anche dai media nazionali, e persino da Tgcom.

Nononstante le scuse da parte della scuola, e la richiesta di un incontro, intanto il provveditore di Lucca, Donatella Buonriposi, ha disposto un’indagine interna e non esclude un provvedimento disciplinare.