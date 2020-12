Ospedale Versilia, in pensione il dottor Roberto Diodati

Ultimo giorno di lavoro domani (31 dicembre) per il dottor Roberto Diodati: con la fine del mese va in pensione, il direttore dell’area aziendale dei laboratori.

Il dottor Diodati, 62 anni, è all’ospedale Versilia da 15 anni.

Direttore del laboratorio di analisi, all’ospedale versiliese è anche referente della cosiddetta area servizi, cioè di tutte le attività di radiologia, analisi ed anatomia patologica.

Dal 2016 dirige l’area dei laboratori di tutta l’Azienda USL Toscana nord ovest.

Questo il pensiero affettuoso dei suoi colleghi del Versilia: “Il personale del laboratorio saluta con affetto stima e rispetto il proprio direttore, ringraziandolo della dedizione, professionalità ed impegno con cui in questi anni ha condotto tutto l’ambiente del laboratorio con la propria presenza e costante collaborazione. In questo giorno speciale gli auguriamo un sereno pensionamento, che sia l’inizio di un altro meraviglioso viaggio. Ancora un grazie di cuore”.

Al dottor Diodati, apprezzato in tutti questi anni non solo per gli aspetti professionali ma anche per quelli umani, va inoltre il ringraziamento della direzione dell’ azienda Usl Toscana nord ovest e della direzione dell’ospedale Versilia.