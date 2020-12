Brocchini risponde a Rosi: “Il ponte sul fosso Traverso è stato messo in sicurezza”

“Il ponte ceduto è stato messo in sicurezza”.

Il consigliere delegato alla protezione civile di Massarosa, Giovanni Brocchini, risponde a stretto giro alla richiesta di Damasco Rosi in merito al ponte sul fosso Traverso a Piano di Mommio, in via Ospedaletto, il cui parapetto ha ceduto.

“Nei prossimi giorni – precisa – interverremo con i tecnici per valutare il danno ed avviare i lavori di ripristino finale”