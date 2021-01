Covid 19, anche il primario di Senologia del Versilia si vaccina

Covid 19, anche il primario di Senologia dell’ospedale Versilia si è vaccinato.

La somministrazione della dose è avvenuta questa mattina (2 gennaio) alle 9,12.

“Il Covid vuole la guerra – ha commentato il dottor Duilio Francesconi, direttore del reparto e anche consigliere comunale della maggiornanza a Viareggio – ma noi lo sconfiggeremo”

Francesconi, un eroe per le tante donne salvate dal cancro al seno, in questo periodo di pandemia non hai mai interrotto nè gli interventi chirurgici nè la diagnostica preventiva.