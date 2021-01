Il lago fa ancora paura. Dopo le piogge incessanti, ormai da giorni, il livello dell’acqua non scende.

Il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro, questa mattina (3 gennaio), ha eseguito personalmente un sopralluogo sul Belvedere Puccini a Torre del Lago.

“Stiamo monitorando con grande attenzione la situazione meteorologica – spiega, non nascondendo la sua preoccupazione – Il mare non riceve dai canali, il lago è alto. Per ora tutto è sotto controllo, speriamo che non riprenda la pioggia e che si abbassino i livelli di guardia”.

Intanto prosegue l’allerta di tipo giallo per rischio idraulico idrogeologico reticolo minore anche per tutta la giornata di domani (4 gennaio).

L’attenzione massima resta per il lago che in queste ore sfiora il livello di guardia, e per i canali: già da ieri sono state ripulite le griglie di scolo e le caditoie e controllate per cautela sia le idrovore sia le stazioni di sollevamento. La polizia municipale insieme ai volontari della protezione civile, ha distribuito sacchi di sabbia alle attività e alle abitazioni che si affacciano lungo il belvedere, e la situazione sembra essere sotto controllo.

Chiuso al traffico lo svincolo di Viareggio sud, in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Genova. Restano chiusi al transito, sia veicolare che pedonale, il viale dei Tigli nel tratto compreso tra via Virgilio e viale Kennedy, i viali Capponi e Cadorna nella Pineta di Ponente. È ovviamente vietato l’accesso e il transito anche all’interno delle pinete sia di Levante che di Ponente.