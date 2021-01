Seravezza piange la morte di Cristina Manzati

E’ lutto a Seravezza per la scomparsa di Cristina Manzati. Assistente sociale del comune, la donna, 62 anni, è mancata nella mattinata di ieri (2 gennaio)

Nell’apprendere con dolore e incredulità la triste notizia, il sindaco Riccardo Tarabella, l’amministrazione comunale e i colleghi di lavoro rivolgono alla famiglia le più sentite condoglianze.

La dottoressa Manzati si è dovuta arrendere in poche settimane a una terribile malattia. Lascia il marito e le figlie. I funerali si terranno domani, lunedì 4 gennaio, alle 15, 30 nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe Artigiano al Cinquale di Montignoso.

Cristina Manzati è stata l’assistente sociale di riferimento per i cittadini di Seravezza per almeno un ventennio, prima come collaboratrice esterna del Comune, poi – dal 2008 – come dipendente di ruolo.

“Fino al 2018, anno in cui abbiamo potuto assumere una seconda assistente sociale, ha retto da sola la gran mole di lavoro del suo delicato settore – ricorda l’assessore Orietta Guidugli -. Una persona molto rigorosa, seria, riservata, apprezzatissima nel suo ambito e dai colleghi. Prima ancora di assumere l’incarico di assessore, l’ho conosciuta occupandomi di sociale per la San Vincenzo de’ Paoli di Querceta. Ricordo il costante impegno nel tempo e la sua disponibilità a collaborare al di là dei doveri d’ufficio. Il Comune di Seravezza perde un’ottima professionista, preparata e affidabile. Non sarà facile sostituirla. La sua scomparsa così repentina ci lascia senza parole. Alla famiglia vogliamo far giungere tutto il nostro affetto e la nostra vicinanza».