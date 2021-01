Concerto virtuale del Rotaract Viareggio Versilia, protagonista Lucrezia Eleonora dell’Aquila

Concerto virtuale quello organizzato dal Rotaract Club Viareggio Versilia durante le festività natalizie, e successo di pubblico



L’evento, che ha allietato i tanti intervenuti in videoconferenza via Zoom e in diretta Facebook, ha visto come protagonista la giovane pianista, compositrice e cantante Lucrezia Eleonora dell’Aquila.

La Presidente del Rotaract Club, Arianna Baldini, ha presentato l’artista e ha illustrato il programma dell’evento musicale virtuale, caratterizzato dall’esecuzione di brani strumentali e canori moderni, classici e natalizi,

insieme ai brani editi e inediti di Lucrezia.

L’evento musicale, pur nella particolarità della situazione emergenziale dovuta alla pandemia in atto, ha suscitato grande apprezzamento da parte del numeroso pubblico intervenuto in collegamento, ricreando un clima natalizio gioioso, in cui sentirsi uniti e vicini, anche se a distanza. Il Concerto virtuale del Rotaract Club Viareggio Versilia è seguito alla realizzazione di un importante service in collaborazione con la Fondazione Ant Italia Onlus, tramite la vendita delle Stelle di Natale per garantire l’assistenza medico-specialistica gratuita a casa dei pazienti oncologici.