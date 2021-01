Il maltempo non dà tregua. Prosegue l’allerta meteo gialla per rischio idraulico idrogeologico reticolo minore anche per tutta la giornata di domani (martedì 5 gennaio).

A Viareggio restano chiusi al transito, sia veicolare che pedonale, il viale dei Tigli nel tratto compreso tra via Virgilio e viale Kennedy, i viali Capponi e Cadorna nella Pineta di Ponente. E’ ovviamente vietato l’accesso e il transito anche all’interno delle pinete sia di Levante che di Ponente.

Si raccomanda attenzione.