Oceaniche, il sindaco Giorgio Del Ghingaro querela Barbara Paci per diffamazione

Giorgio Del Ghingaro ha dato mandato al suo legale di fiducia per querelare la consigliera dell’opposizione, e ex candidata a sindaco, Barbara Paci.

Lo rende noto lo stesso primo cittadino di Viareggio, dopo che la capogruppo di minoranza ha inviato alla stampa il video del suo sopralluogo a Villa Borbone, affermando di aver trovato le Vele di Turcato in stato di degrado, criticando l’operato dell’amministrazione comunale per la gestione dell’opera.

La vicenda finisce a carte bollate: il reato ipotizzato dal sindaco è la diffamazione.

La polemica sulle Oceaniche di Turcato iniziò a fine dicembre del 2019, quando il consigliere della Lega Alessandro Santini le ritrovò abbandonate agli ex Macelli. E da quel momento, inclusa la campagna elettorale scorsa, i botta e risposta sono stati numerosi, anche dopo che il sindaco Giorgio Del Ghingaro ha assicurato che una volta eseguita la manutenzione sarebbe stata individuata una nuova collocazione in città per l’opera.

“Prendo visione che il sindaco voglia querelarmi non capendo assolutamente per quale motivo – risponde Barbara Paci – sarà mia cura confrontarmi subito con il mio legale di fiducia, avvocato professore Enrico Marzaduri”.