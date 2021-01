Strage di Viareggio, l’omicidio colposo è prescritto: si torna in Appello

Strage ferroviaria di Viareggio, il processo, per il solo disastro ferroviario, riparte dal secondo grado. L’omicidio colposo plurimo è prescritto per tutti gli imputati, e questo ha importato l’annullamento senza rinvio. Caduta l’aggravante della violazione delle norme sulla sicurezza nel lavoro.Le responsabilità per disastro ferroviario dovranno essere decidese in Appello, anche per riquantificare la pena.

Dopo ore in camera di consiglio, i giudici della quarta sezione penale della Cassazione, chiamati decidere le sorti del processo per la strage di Viareggio, il disastro ferroviariola notte del 29 giugno 2009 persero la vita 32 persone e un intero quartiere venne distrutto dalle fiamme sprigionate dalla cisterna carica di gpl eslposa dopo il deragliamento del treno merci, hanno letto la sentenza.

In primo e secondo grado l’ex ad di Fs e Rfi, Mauro Moretti, che aveva rinunciato alla prescrizione, era stato condannato a 7 anni di reclusione. Per lui e altri tre imputati, il Pg aveva chiesto un appello bis, e la conferma invece delle pene per gli altri imputati, in tutto circa una trentina.

Da Viareggio Il mondo che vorrei, con i familiari delle vittime, ha seguito su Facebook gli esiti della decisione della suprema corte. “E’ accaduto l’impossibile”, le prime parole a caldo di Daniela Rombi, mamma coraggio che da anni si batte per avere giustizia per la figlia Manuela, morta dopo giorni di sofferenze atroci per le ustioni riportate nella strage ferroviaria – E’ una sentenza da brividi. Non ci posso ancora credere che sia potuto succedere tutto questo. E’ stato utilizzato un linguaggio complicato anche per gli avvocati. La realtà è diventata fantasia, la cosa più grave è che abbiano tolto l’incidente sul lavoro e questo per una mamma è un dolore grande come quando è morta mia figlia”.

Come spiegato dagli avvocati Tiziano Nicoletti e Enrico Marzaduri, due dei legali dei parenti delle vittime, in collegamento web da Roma, l’omicidio colposo è stato dichiarato prescritto a seguito dell’esclusione dell’aggravante della violazione delle norme sulla sicurezza nel lavoro. Qundi la suprema corte ha rinviato alla corte d’appello di Firenze che dovrà rivalutare le responsabilità solo per il reato di disastro ferroviario. “Non è finita qui – precisa l’avvocato Tiziano Nicoletti -. non è tutto da rifare, solo in parte. Vedremo le motivazioni, per noi la cosa più grave è stato l’annullamento dell’aggravante sulla sicurezza sul lavoro”. “Una decisione che sorprende per la esclusione della aggravante relativa all’infortunio sul lavoro, in relazione all’omicidio colposo, che per l’effetto è prescritto – spiega l’avvocato Riccardo Carloni – Il processo di rinvio vede comunque coinvolti gli imputati che ricoprivano ruoli di vertice in Ferrovie. Ora dobbiamo aspettare di leggere la sentenza per capire se il nuovo esame avanti alla corte di appello di Firenze riguarda solo alcuni o tutti i profili di colpa contestati, in relazione al delitto di disastro ferroviario colposo”.



Scene di disperazione e lacrime da parte di alcuni familiari che erano a Roma, difronte alla Cassazione, una volta appresa la sentenza, che arriva a 11 anni di distanza da quella terribile notte di fuoco e morte.

“Siamo amareggiati – ha spiegato ai microfono di Sky Tg 24 il presidente del Mondo che Vorrei Marco Piagentini, che nella strage ha perso la moglie e due bimbi piccoli, rimanendo lui stesso gravamente ustionato – Dalle carte erano emerse delle responsabilità, oggi con la parola prescrizione si cancella il lavoro per la ricerca di verità e giustizia. Oggi tutta Italia ha perso. Prescrivere l’omicidio colposo plurimo aggravato ha un sapore amaro. Oggi è una giornata di quelle che fanno male. Analizzeremo la sentenza e successivamente diremo qualcosa di più approfondito”.

Soddisfazione, invece, per il legale Carla Manduca, che difendeva Rfi con il professor Alfonso Stile: “Il verdetto della Cassazione – ha detto – ha fatto giustizia della sentenza della corte di Appello di Firenze che abbiamo da sempre contestato: ora è stata definitivamente esclusa la condanna di Rfi per la strage di Viareggio. E’ anche stato escluso il risarcimento per tutte le 22 associazioni che si erano costituite come parti civile nel processo, mentre i familiari delle vittime sono stati risarciti”.

“E’ stato ridimensionato radicalmente il verdetto della Corte d’Appello di Firenze”, le prime parole a caldo del legale di Mauro Moretti, avvocato Franco Coppi.

I giudici ermellini hanno anchen confermato le assoluzioni di Giovanni Costa e Giorgio Di Marco, dirigenti di Rfi, già decise in Appello a Firenze.

I commenti politici

“Una strage come quella di Viareggio – scrive su Twitter il senatore del Pd Andrea Marcucci – non può restare impunita. Giustizia va fatta”

“Sentenza indegna che fa accaponare la pelle ma che non ci stupisce visto i rapporti che intercorrono tra politica, magistratura e impresa in questo marcio paese – è il commento duro di Repubblica Viareggina . Hanno ucciso, di nuovo, i nostri 32 concittadini. Siamo vicini al dolore dei familiari della strage. Ribadiamo la nostra disponibilità a mobilitarsi in ogni forma. Per noi Moretti e banda restano colpevoli a prescindere da questa sentenza faziosa.

“Vergogna. Un vecchio detto dice che le sentenze si rispettano. Questa no – commenta Rifondazione Comunista Versilia – . Non rispettiamo la prescrizione per l’omicidio di 32 persone, bruciate vive dal disastro ferroviario del 29 Giugno 2009, causato dal deragliamento e la rottura di un treno carico di GPL, che si poteva e si doveva evitare. Non rispettiamo l’offesa alla città, ai morti, ai familiari delle vittime, ai lavoratori delle ferrovie, che si vedono negata persino l’aggravante di incidente sul lavoro. Non rispettiamo quell’intreccio di potere economico e convenienze politiche che ha consegnato a Mauro Moretti una brillante carriera ai vertici delle aziende statali negli anni che hanno seguito la strage, e che ha ridotto al silenzio gran parte delle istituzioni del nostro paese. In attesa della pubblicazione del dispositivo e delle motivazioni della sentenza, esprimiamo la nostra massima vicinanza e solidarietà ai familiari delle vittime e a tutta la città di Viareggio. Non finisce qui”.

“Una sentenza che manca di rispetto alle vittime e ai loro familiari – le parole del vice capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio Regionale Vittorio Fantozzi- Una sentenza disastrosa come ha commentato Marco Piagentini, sopravvissuto alla strage. Come troppo spesso accade, il rispetto formale della legge non si è accompagnato a un sentimento generale di giustizia. Non è possibile che dopo 11 anni la giustizia italiana debba ancora emettere una sentenza definitiva su una strage di tale dimensioni. Come paese, lo dobbiamo a quelle 32 persone che il disastro del 29 giugno 2009 si è portato via. La prescrizione dell’omicidio colposo, causata dal venir meno dell’aggravante dell’incidente sul lavoro, sarà faticosa da accettare per chi in quel disgraziato giorno ha perso tutto, in alcuni casi anche i propri bambini, e non certo per cause naturali. Oggi è come se avessero perso padri, mogli, figli, amici per la seconda volta”.

“Non è possibile che in Italia stragi come queste restino nell’oblio”, è il rammarico del senatore di Forza Italia Massimo Mallegni – Le sentenze si rispettano ma si deve evidenziare una reale responsabilità di ciò che è accaduto. Pochi minuti fa è uscita la sentenza della cassazione che ha segnato la fine, almeno per il momento, dei fatti del 29 giugno 2009, i quali hanno rubato alla vita 32 persone che, ignare di cosa gli stava accadendo, non hanno avuto la possibilità neppure di reagire. Le sentenze si rispettano, come sempre ho fatto in tutta la mia vita, ma è evidente che in questo momento non sono certamente entusiasta di come è andata a finire. Come accade sempre in questi casi è necessario leggere le motivazioni dei giudici in ultima analisi, tuttavia immagino la disperazione delle famiglie che si sono viste strappare i propri cari e che oggi, giorno in cui speravano di poter mettere la parola fine con un nome e cognome responsabile di ciò che è accaduto, si devono rassegnare ad un non giudizio. La lettura della sentenza ha visto infatti la disperazione dei familiari delle vittime che, increduli, non sono riusciti a trattenere la rabbia e il dolore per quella strage ferroviaria senza precedenti che, ancora oggi, non trova una risoluzione. L’Italia deve riflettere a lungo sulla propria impostazione della giustizia perché non è assolutamente pensabile che nel nostro paese stragi come quella di Viareggio, e molte altre che non hanno avuto una risposta, continuino ad essere abbandonate nell’oblio e che nessuno evidenzi una reale responsabilità di ciò che è accaduto”.

“Per la Cassazione il processo è da rifare e gli omicidi colposi sono prescritti: vergogna – scrive sui social il segretario della Lega Matteo Salvini – . Trentadue morti senza giustizia da troppi anni, un abbraccio alle famiglie e a tutta la comunità viareggina”.

“Questo – ha commentato l’onorevole Umberto Buratti – è un giorno difficile per il Paese e molto doloroso per le famiglie delle vittime della strage di Viareggio. Sono, infatti, cadute -dopo due gradi di giudizio e più di dieci anni di processi- le accuse di omicidio colposo per tutti gli imputati. Sono stati dichiarati prescritti gli omicidi colposi a seguito dell’esclusione dell’aggravante della violazione delle norme sulla sicurezza nel lavoro. Una strage come quella di Viareggio non può restare senza colpevoli. Non lo dobbiamo solo alle vittime e ai loro cari ma anche al Paese che non può accettare che lo Stato non sia in grado di accertare colpe e responsabilità. Sono vicino al dramma che stanno vivendo le famiglie: hanno il diritto di avere giustizia. La strage di Viareggio non può restare impunita”. “Sono sgomento – ha spiegato il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini – per la ‘prescrizione’, dopo due gradi di giudizio, un risultato profondamente ingiusto, profondamente inadeguato, profondamente lesivo per la coscienza collettiva pensando alle 32 vittime del tremendo incidente, alle loro famiglie, all’intera città di Viareggio. Credo che per la giustizia italiana e per tutti noi questo sia un momento di forte riflessione. Non è possibile infatti arrivare all’indeterminazione alla fine di un percorso processuale che riguarda fatti così gravi. Che l’accertamento delle responsabilità fosse lungo e complesso si sapeva, ma giungere alla prescrizione significa ipotecare un’idea di giustizia come strumento in grado di garantire equilibrio, equità, ricerca della verità. L’esito di oggi è esattamente ciò che non avremmo mai voluto ascoltare o leggere. È un esito che colpisce nel profondo. Che rende ancora più dolorosa quella ferita che dal 2009 resta indelebile nella nostra memoria”. “Anche oggi – ha invece commentato il presidente della Provincia, Luca Menesini – i familiari delle vittime della strage di Viareggio non hanno avuto le risposte che aspettano dal 2009. Anzi, quel momento si allontana. Va sottolineato che la prescrizione cancella la pena, ma non il reato. In Italia la riforma della giustizia è urgente. Adesso dobbiamo ripartire con il processo bis in Corte di Appello. Nei prossimi giorni, con gli avvocati, approfondiremo ed esamineremo le motivazioni della sentenza di terzo grado. Rimane il fatto che oggi è stato scritto un altro capitolo triste e doloroso di questa già tragica storia. Come Provincia e personalmente sono vicino ai familiari delle vittime”.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO…