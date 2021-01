Strage di Viareggio, Montemagni (Lega): “Sbalorditi e indignati dalla sentenza della Cassazione”

“La sentenza della Cassazione è un ulteriore affronto alle vittime e ai loro familiari“. Così la capogruppo della Lega in consiglio regionale Elisa Montemagni commenta l’esito giudiziario relativo alla strage ferroviaria di Viareggio.

“Siamo sbalorditi ed indignati. Una decisione che sgomenta, poiché tende a minimizzare la tragedia che si è vissuta nel giugno del 2009, causando 32 morti e drammatici strascichi in tantissimi abitanti della città. Una dolorosa ferita che, ora, si riapre in modo devastante -precisa l’esponente leghista – considerato che si dovrà celebrare un nuovo processo in Corte d’Appello in cui verrà valutato solamente il reato di disastro colposo, mentre sono prescritte tutte le ben più rilevanti accuse di omicidio colposo. Ulteriore beffa l’esclusione da ogni tipo di risarcimento per le tante associazioni che si erano costituite parti civili nel procedimento”.

“Solitamente si dice che le sentenze si rispettano, ma sinceramente facciamo molta fatica ad assecondare un verdetto che penalizza enormemente chi ha tragicamente perso un congiunto in quella maledetta notte d’estate. Siamo, dunque – conclude Montemagni – particolarmente vicini ai familiari che, al pari nostro, si attendevano ben altro dai giudici della Suprema Corte; per Viareggio, la Toscana e l’Italia intera, oggi è un giorno di grande mestizia e di riflessione sulla reale equità della Giustizia“.