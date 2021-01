Lavori alla farmacia del Secco, Pedonese (Italia Viva): “L’opera di risanamento inizia a dare i suoi frutti”

I lavori di ampliamento della farmacia del Secco a Lido di Camaiore riscuotono il plauso del consigliere comunale del gruppo misto Federico Pedonese, a nome del gruppo di Italia Viva Camaiore.

“L’opera di rinnovamento e di risanamento che l’amministratrice unica della Pluriservizi Chiara Raffaelli ha inaugurato da ormai tre anni – afferma Pedonese – inizia a dare i propri frutti su tutto il territorio comunale. Con la previsione di un investimento nel piano programmatico dell’azienda interamente partecipata dal Comune di Camaiore diretto all’ampliamento della Farmacia del Secco sia al piano terra sia ai piani superiori con la previsione di magazzini meccanizzati e studi medici per la clientela, verranno notevolmente qualificati i servizi per i cittadini. Un investimento che va incontro alle istanze del quartiere che da anni rivendica l’importanza strategica della farmacia che, insieme all’ufficio postale lì vicino e al futuro ampliamento dell’ex area Dini e Denna, rappresenta un pò il motore pulsante della zona. Zona che, con tale intervento, insieme a quello di ampliamento del parcheggio dietro la stessa farmacia lato Via Aurelia e con la previsione nel piano operativo del Comune di una rimodellazione e spostamento della rotonda che immette sulla Via del Secco, verrà ulteriormente qualificata”.

“Come consigliere comunale – prosegue Pedonese – ma soprattutto come abitante storico della frazione del Secco, conoscendo l’importanza che la farmacia ha per tutto il tessuto economico del quartiere, non posso che esser profondamento soddisfatto di questo futuro investimento. In un momento in cui gli effetti negativi della crisi economica derivante dalla pandemia Covid-19 si fanno sentire come non mai, i servizi che saranno offerti dalla farmacia del Secco cercheranno ancora di più di focalizzare l’attenzione sui bisogni primari dei cittadini prevedendo un’assistenza sanitaria a 360° gradi, non solo dal punto di vista prettamente medico-sanitario, con ricadute senz’altro positive anche per il bilancio stesso della Pluriservizi. Un vero e proprio fiore all’occhiello quello della Farmacia del Secco che, anche grazie al personale presente all’interno della struttura, offre da anni un servizio altamente qualificato”.

“A nome di Italia Viva Camaiore – conclude – è doveroso dunque un plauso e un ringraziamento – conclude Pedonese – al prezioso lavoro di risanamento e riqualificazione messo in atto dall’amministratrice unica Chiara Raffaelli che, con un’attenta operazione di analisi dei costi aziendali e dei punti di forza e debolezza dell’azienda, ha nel corso di questi tre anni rivoltato come un calzino la struttura stessa e le dinamiche presenti al suo interno. Un’azienda che, mediante la riduzione dei costi generali e l’investimento anche e soprattutto sulle risorse umane, è riuscita ad affrontare nel migliore dei modi questo anno terribile che è stato il 2020 e si prepara così, con il piano programmatico approvato, ad investire nei vari settori strategici dell’azienda per gli anni futuri”.