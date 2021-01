“Post non istituzionali e censura dei commenti”, l’opposizione chiede lumi sulla pagina Facebook del Comune di Massarosa

Il centro sinistra ancora all’attacco dell’amministrazione. “A Massarosa – spiegano i consigloieri Simona Barsotti, Francesco Mauro, Stefano Natali, Damasco Rosi e Silvano Simonetti – un uso ambiguo della pagina Facebook del Comune”.

“Già l’uso della pagina Facebook del comune di Massarosa, quindi di tutta la comunità, non solo come mezzo di informazione asettica e imparziale, ma anche come strumento di propaganda con post farciti di commenti virgolettati di sindaco e assessori è discutibile se non addirittura illegittimo – precisano i politici dell’opposizione dopo le segnalazioni di alcuni cittadini – Proprio in virtù del fatto che i post pubblicati sulla pagina istituzionale non sono semplicemente comunicazioni ma vengono usati dagli attuali amministratori per esprimere anche opinioni e giudizi personali rispetto ad atti, fatti e quant’altro, si prestano come ovvio a legittime considerazioni personali da parte degli utenti che possono condividere oppure no i contenuti. Tuttavia ci viene riferito da alcuni cittadini che i commenti ai post, non offensivi, ma semplicemente e legittimamente critici, vengono sistematicamente rimossi senza nessuna spiegazione pur oggettivamente rispettosi delle regole di comportamento indicate nella netiquette della pagina stessa mentre, al contrario, lì vengono lasciati commenti di altri utenti dai contenuti meno rispettosi di tali regole ma in linea con i giudizi degli amministratori”.

“Nei 10 anni precedenti – concludono – mai era successa una cosa simile e mai i post sulla pagina istituzionale del comune contenevano dichiarazioni di sindaco e/o assessori. Riteniamo questo modo di gestire la pagina Facebook del comune di Massarosa contrario alle più elementari regole di democrazia, convivenza, civiltà e correttezza – concludono i consiglieri – e per questo motivo, anche per far chiarezza, abbiamo protocollato una interrogazione per sapere chi materialmente gestisce la pagina istituzionale e chi vi ha o può avere accesso, per sapere se è legittimo che i post pubblicati sulla pagina istituzionale del comune di Massarosa contengano dichiarazioni personali di sindaco e assessori e in caso affermativo quale è la legge o il regolamento di riferimento che lo consente, per sapere sulla base di quali criteri si scelgono i commenti da lasciare e quelli da rimuovere. Aspettiamo delle risposte perché è bene che le persone sappiano e che la comunicazione istituzionale avvenga in totale trasparenza”.