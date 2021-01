Qualità delle acque, Montemagni: “In Versilia massima attenzione in vista della stagione estiva”

“Considerate le notorie criticità relative alla balneazione ho ritenuto opportuno sollecitare, nell’odierna Commissione, l’assessore regionale all’ambiente Monia Monni, a porre una doverosa attenzione ai problemi riguardanti lo stato delle acque del mare versiliese, senza tralasciare, ovviamente, anche il grave fenomeno locale determinato dal cosiddetto lavarone”.

Così Elisa Montemagni, capogruppo in Consiglio regionale della Lega, che commenta: “Da tempo seguiamo con motivata apprensione le grosse criticità che ogni anno si ripresentano puntualmente a ridosso e durante la stagione estiva, con la presenza di continui avvisi relativi al divieto di balneazione che non sono un edificante biglietto da visita per la Versilia”.

“Siccome – precisa l’esponente leghista – c’è il fondato rischio che, anche quest’anno, la questione si ripresenterà, è fondamentale che chi di dovere si attivi per tempo, per non costringere i turisti a fare i conti con innegabili disagi. Auspico, quindi – conclude – che l’assessore voglia recepire prontamente il nostro invito e si adoperi fattivamente e tempestivamente sull’atavica problematica”.