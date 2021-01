Rivoluzione per il Comune di Viareggio: al via il processo di digitalizzazione

Una vera e propria rivoluzione, anche se digitale, per il Comune di Viareggio. La giunta Del Ghingaro ha infatti approvato una delibera che di fatto calendarizza in varie tappe il processo di digitalizzazione dell’Ente: dall’utilizzo dell’identità digitale alla messa on line dei vari procedimenti per accedere ai servizi erogati, quindi adozione dell’interfaccia mobile Io e di pago Pa, fino alla completa realizzazione del processo di dematerializzazione del flusso documentale, con l’adozione concreta del paradigma cloud e la dismissione dei data center di fascia b.

“Andiamo verso la modalità digitale per la comunicazione con gli uffici pubblici in modo da sveltire e rendere più semplice il rapporto con i cittadini e le imprese – spiega l’assessore Valter Alberici –. Allo stesso tempo vogliamo implementare e favorire il lavoro agile, dotando l’ente di sistemi informatici idonei a consentire l’accesso da remoto ai propri dipendenti, nel rispetto dello statuto dei lavoratori e delle disposizioni in materia di sicurezza delle reti e dei dati”.

Processo di trasformazione digitale che è in corso già da alcuni anni durante i quali l’ente ha già raggiunto degli obiettivi concreti. Il Comune di Viareggio ha infatti completato l’adesione all’anagrafe nazionale della popolazione residente, attivazione la carta d’identità elettronica, avviato la conservazione sostitutiva a norma, attivato il cloud per la migrazione dei principali servizi verso un’infrastruttura ad alta affidabilità, localizzata in Italia, che rispetta le caratteristiche di sicurezza, qualità e livello delle prestazioni definite dall’Agid.

“Il 2021 sarà un anno chiave per la digitalizzazione del Comune – continua Alberici – con un calendario denso di appuntamenti che porteranno ad una semplificazione del rapporto fra cittadini e istituzione attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie”.

Per iniziare, dal 28 febbraio prossimo, le credenziali Spid e la carta d’identità elettronica (Cie) saranno indispensabili per accedere ai servizi della pubblica amministrazione. Resta ferma la validità delle vecchie credenziali fino a naturale scadenza e comunque non oltre il 30 settembre 2021. Il sistema pubblico di identità digitale (Spid) e la carta d’identità elettronica (Cie) avranno lo stesso valore di un qualsiasi documento d’identità nello svolgimento di pratiche amministrative online.

Sempre entro il 28 febbraio verrà avviato il processo di trasformazione digitale che renda possibile l’utilizzo dei servizi attraverso la App Io, l’applicazione che consente di accedere ai servizi della pubblica amministrazione, utilizzando lo smartphone, quindi effettuare autocertificazioni, presentare istanze e dichiarazioni ma anche effettuare pagamenti attraverso la piattaforma PagoPa.

“Le previsioni sono di attivare l’accesso per i cittadini ai primi servizi online tramite Spid entro il mese di febbraio, partendo dall’accesso al portale per la presentazione delle pratiche edilizie online – conclude Alberici -. Successivamente si dovrà estendere l’accesso tramite piattaforma Spid per tutti i nuovi servizi che verranno attivati”.