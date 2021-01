Sandro Bonaceto si dimette dal consiglio comunale, al suo posto entra Tiziano Nicoletti

Il consigliere comunale di Viareggio, e ex candidato a sindaco, Sandro Bonaceto lascia l’assise. Al suo posto entra l’avvocato Tiziano Nicoletti.

Sono di ieri (11 gennaio) le sue dimissioni dalla carica, annunciate con un messaggio ai politici delle liste che lo avevano appoggiato nella sua corsa a primo cittadino: “Ho appena rassegnato le dimissioni da consigliere comunale. Avevo annunciato la mia decisione a diversi di voi ed ho voluto solo aspettare che Tiziano Nicoletti terminasse il suo importante impegno sulla strage in Cassazione a Roma. La mia decisione è dovuta esclusivamente ai miei nuovi impegni lavorativi che mi impedirebbero di seguire efficacemente e con continuità le attività del consiglio e delle commissioni”.

Tiziano Nicoletti, che subentra in consiglio comunale a Sandro Bonaceto, è uno dei legali dei familiari delle vittime del disastro ferroviario del 29 giugno. Alla scorsa competizione elettorale era stato il primo dei non eletti nell’assise cittadina.

“A fronte delle dimissioni di Sandro Bonaceto dal ruolo di consigliere comunale di Viareggio per sopraggiunti motivi personali di ordine lavorativo, a nome mio e di segretario della federazione versiliese di Articolo Uno, voglio esprimere a lui i più sentiti ringraziamenti per la serietà, la generosità e lo stile con i quali si è reso disponibile alla battaglia politica ed elettorale che assieme a lui abbiamo condotto nell’autunno scorso e che rimarrà come patrimonio democratico per la città e dalle buone ragioni della quale continuare ad attingere per le sfide future – commenta Fabrizio Manfredi – Al contempo voglio manifestare un grande in bocca al lupo a Tiziano Nicoletti ,al quale passa il testimone della rappresentanza istituzionale della coalizione progressista, con la convinzione che saprà certamente onorare ed interpretare al meglio il suo ruolo con l’apporto ed il contributo di tutto il nostro mondo che si consoliderà e svilupperà”.