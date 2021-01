Anas al lavoro per ripristinare il cavalcavia di via del Brentino a Viareggio

Partiti i lavori da parte di Anas (Gruppo FS Italiane) per il ripristino del cavalcavia di via Brentino a Viareggio, sulla strada statale 1 Aurelia, recentemente danneggiato da un trasporto eccezionale non autorizzato.

I lavori, del valore di circa 150mila euro, consistono nel sollevamento dell’impalcato con speciali martinetti idraulici e nel corretto riposizionamento dello stesso, oltre al risanamento del calcestruzzo e al ripristino della pavimentazione. L’intervento consentirà di riaprire al traffico la strada comunale che sovrappassa la statale.

Il completamento dei lavori è previsto per la fine del mese di febbraio.

