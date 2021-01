Il freddo non ferma i surfisti in Versilia. Il mare mosso di questi giorni ha permesso condizioni perfette per cavalcare le onde.

Il surf è una disciplina che con gli anni su tutta la costa Versiliese è cresciuta sempre più, anche diversi ragazzi della zona partecipano ad eventi del panorama italiano e mondiale della disciplina, con ottimi risultati e vittorie. Di recente ottimi risultati li hanno raggiunti due giovanissimi viareggini, Samuel Manfredi e Brando Giovannoni che sono diventati rispettivamente campioni italiani under 14 e under 16.

La Versilia, in particolare, ha alcuni punti di ritrovo (spot in termine tecnico), dove i surfisti amano recarsi: la zona del Molo di Viareggio, il pontile di Lido di Camaiore e quelli di Marina di Pietrasanta e di Forte dei Marmi.

Numerose sono anche le scuole di surf che sono nate con il crescere di questa disciplina, una disciplina che si pratica tutto l’anno in estate e per i più temerari anche d’inverno. Non rimane quindi che: aspettare quindi la prossima mareggiata e godersi qualche acrobazia, curva e salto o perchè no, iniziare a praticare questa stupenda disciplina che racchiude passione, sport e natura.

Foto di Matteo Moriconi (www.matteomoriconi.com)