Dopo gli atti vandalici rimontato sul molo di Viareggio lo skyline

E’ stato rimontato lo skyline sul molo di Viareggio, che alcune settimane fa era stato oggetto di atti vandalici.

Il Soroptimist International d’Italia Club Viareggio -Versilia ha provveduto ad ogni intervento per garantire il riposizionamento in tempi rapidi di quel pannello che e’ diventato un vero punto di riferimento panoramico per tutti.

La maxi immagine dello skyline fu donata a giugno 2019 proprio dal locale Soroptimist club e piazzata in prossimità del faro (da dove si domina il panorama dalle montagne al mare): ignoti, alcune settimane fa, si sono divertiti a graffiare il pannello incidendovi svastiche. L’atto è stato subito segnalato alle forze dell’ordine e l’installazione è stata rimossa da parte del Comune.

“Ci siamo subito messi all’opera per ricollocarlo – racconta Brunella Dinelli, presidente del club – e in tempi rapidi siamo riusciti a rimetterlo al suo posto. Ciò che ci ha fatto piacere è stata la continua sollecitazione delle persone, anche via social, che hanno espresso rammarico per l’assenza dello skyline che era diventato, oltre che un riferimento informativo, ormai anche un originale punto di riferimento per concedersi una foto ricordo”.