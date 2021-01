Dalla Conad di Massarosa generi alimentari e di prima necessità alle famiglie bisognose

Un gesto di solidarietà quello della Conad di Massarosa.

Il supermercato ha donato alla protezione civile comunale generi alimentari e di prima necessità. Il consigliere delegato alla protezione Civile Giovanni Brocchini ha ricevuto ufficialmente i prodotti da destinare alle famiglie bisognose.

“Ringrazio personalmente Luca Ragghianti e tutta la Conad per la donazione – commenta Brocchini – come protezione civile a nostra volta metteremo a disposizione i prodotti per le richieste di chi, in questo difficile periodo, si trova particolarmente in difficoltà”.

“Ci tengo a sottolineare il lavoro e l’impegno dei nostri volontari – aggiunge il Sindaco Alberto Coluccini – sono loro a rendere possibile tutto quello che facciamo in termini di sostegno alle persone e sicurezza sul territorio”.