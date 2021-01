Giovani per Viareggio, al via il tesseramento 2021

Al via il tesseramento 2021 di Giovani per Viareggio, la lista che alle scorse amministrative ha appoggiato la candidatura di Giorgio Del Ghingaro.

“Giovani per Viareggio – spiega la nuova realtà viareggina che alle comunali ha ottenuto un consigliere comunale – non mira ad essere soltanto un’associazione politica: il nostro più grande desiderio è quello di condividere con i ragazzi e le ragazze della nostra città un forte e rinnovato senso civico. Noi giovani possediamo l’energia necessaria per agire e diffondere il cambiamento, senza rimanere semplici spettatori della nostra realtà cittadina”.

“Questo è il momento in cui tutti possiamo metterci in gioco, farci valere e portare avanti con convinzione le nostre idee – aggiungono -. Per rilanciare il nostro pensiero e la nostra azione politica abbiamo deciso quindi di dare il via al tesseramento di Giovani per Viareggio per l’anno 2021. Sarà possibile da oggi sottoscrivere la tessera di socio (per coloro che hanno meno di 35 anni) e la tessera di sostenitore per chi avendo più di 35 anni e condividendo i principi fondanti della nostra associazione intende dare il proprio sostegno. Queste due tessere attribuiranno a coloro che ne entreranno in possesso il diritto di partecipare alle riunioni e agli eventi di Giovani per Viareggio permettendo di proporre idee e progetti volti al miglioramento della nostra città. I soci costituiranno il nucleo operativo di GpV, avendo diritto di voto attivo e passivo durante le assemblee e riservandosi la facoltà di essere eletti all’interno degli organismi di gestione dell’associazione, mentre i sostenitori grazie alla loro esperienza avranno il compito di di aiutare i più giovani a crescere fornendo preziosi consigli e nuovi contenuti al gruppo”.

“Tutti possiamo dare una mano, tutti possiamo far sentire la nostra voce – concludono – Per richiedere la tessera è possibile contattare Giovani per Viareggio sulle pagine Facebook o Instagram, oppure scrivere alla mail giovaniperviareggio@gmail.com. Provvederemo personalmente a consegnarvi le tessere”