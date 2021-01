Strage di Viareggio, approvata all’unanimità la mozione in consiglio comunale

Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità una mozione unitaria nella quale si esprime piena solidarietà e profonda vicinanza ai familiari delle vittime e all’intera comunità cittadina di Viareggio, anche alla luce delle reazioni seguite alla sentenza della Cassazione, per come sinteticamente riportata in narrativa.

Mozione che impegna il sindaco e la giunta ad attivarsi nei confronti del governo e della Regione Toscana, al fine di favorire una riflessione sull’eventualità di ritenere non applicabile l’istituto della prescrizione per i reati gravi, ad attivarsi nei confronti dei livelli di governo superiore e il presidente della Repubblica al fine di revocare il cavalierato concesso all’ingegnere Mauro Moretti, a continuare il lavoro intrapreso in questi anni al fianco delle associazioni e dei familiari delle vittime della strage ferroviaria di Viareggio, sostenendo le loro azioni volte all’accertamento della verità.

Nella stessa seduta il consiglio ha votato i propri rappresentanti all’interno della commissione speciale Tavolo della Memoria presieduta dal sindaco Giorgio Del Ghingaro: sono i consiglieri Filippo Ciucci e Silvia Bertolucci per la maggioranza e Tiziano Nicoletti e Alessandro Santini per l’opposizione.