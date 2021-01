Intitolato a Pietro Mennea il nuovo percorso podistico nella Pineta di Ponente

Sarà intitolato a Pietro Mennea il percorso podistico che verrà realizzato all’interno della Pineta di Ponente a Viareggio, che si svilupperà lungo i viali Capponi e Cadorna: 3 chilometri (per un totale di 3 chilometri andata e ritorno) che attraversano la pineta da via Vespucci a via Marco Polo e da via Marco Polo a via Zara.

“Nell’intenzione di un dialogo continuo e proficuo con le associazioni sportive del territorio, concretizzato non a caso dall’istituzione della Consulta per lo sport, abbiamo raccolto la richiesta di un percorso podistico nel meraviglioso contesto della pineta di ponente – commenta l’assessore allo sport Rodolfo Salemi -: un’offerta per turisti ed appassionati della corsa aperta a tutti che si è voluto dedicare alla memoria di Pietro Mennea che, nel corso della sua gloriosa carriera, seppe onorare la nostra città con la sua costante presenza, caratterizzata da allenamenti con la squadra velocisti, record italiani e successi al meeting internazionale di atletica”.

Mennea era infatti legato a Viareggio, sia per storia e che per affetto personale: tra gli anni ‘70 e ‘80 l’intero gruppo di velocisti si allenava nelle strutture della nostra città.

Il prossimo passo sarà l’apposizione di targhe in metallo identificative del percorso e della sua lunghezza: in tutto 32 targhe, una ogni 100 metri.

“Il primo atto di una serie di iniziative volte a rafforzare l’offerta sportiva all’aperto – conclude Salemi -, con la sistemazione di alcune aree esistenti e la realizzazione di altre nuove, tra cui anche palestre open air”.