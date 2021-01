Fantozzi (Fdi): “Perini Navi, Regione stia al fianco dei lavoratori”

“La Regione deve stare al fianco dei lavoratori e chiedere subito un incontro al curatore fallimentare. Centinaia, tra dipendenti e lavoratori dell’indotto, adesso si trovano in una situazione di grande incertezza. Il Tribunale ha disposto l’esercizio provvisorio dell’impresa per garantire almeno una minima continuità dell’attività, ma vanno messe in sicurezza tutte le maestranze garantendo loro i previsti ammortizzatori sociali” commenta il vice-capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Vittorio Fantozzi, e vice-presidente della Commissione Sviluppo economico dopo che il Tribunale di Lucca ha decretato il fallimento della Perini Navi di Viareggio.

“Stiamo parlando di un marchio che ha fatto la storia della nautica e di Viareggio. La Regione deve anche intervenire sulle concessioni demaniali affinché siano gestite sulla base degli interessi collettivi”, chiede Fantozzi.