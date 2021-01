Carnevale, il Pd di Viareggio sull’alzabandiera: “Un segnale importante”

Sabato 30 gennaio alla presenza del presidente della regione Toscana Eugenio Giani, dei vertici della fondazione Carnevale, del vescovo di Lucca e del sindaco di Viareggio Giorgio del Ghingaro si è tenuto il rituale alzabandiera che sancisce l’inizio virtuale del carnevale di Viareggio. Le sfilate infatti ufficialmente si terranno nei mesi di settembre ed ottobre.

“L’evento costituisce – secondo il Partito Democratico – un segnale importante per le maestranze impegnate nella costruzione dei carri, per le categorie economiche e per tutte le persone che vogliono tornare alla normalità. In questi giorni si terranno comunque eventi online per raccontare e promuovere la magia del nostro Carnevale”

“Il Pd – prosegue la segreteria del partito – condivide quindi la scelta simbolica di sancire l’inizio di questo importante evento e sta lavorando attivamente all’interno dell’amministrazione comunale per sviluppare progetti e iniziative volte alla promozione delle sfilate allegoriche.

“Un ringraziamento – concludono – particolare al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani per aver partecipato all’evento inaugurale”.