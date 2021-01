Prada Cup, un viareggino nell’equipaggio di Luna Rossa: è Marco Donati

Ci sarà un pò di Viareggio nella finale della Prada Cup dal prossimo 13 febbraio. L’italiana Luna Rossa sfiderà la britannica Ineos al meglio delle 13 regate. Chi ne vincerà sette accederà al match race contro New Zealand per l’America’s Cup.

“Nell’equipaggio – spiega l’assessore allo sport del comune di Viareggio Rodolfo Salemi – c’è anche Marco Donati, nato nella nostra Viareggio nel 1972. Nel 2001 Marco entra a far parte di Mascalzone Latino come responsabile dell’elettronica e tre anni dopo si unisce al team di Luna Rossa. Nel 2009 vince la sua prima America’s Cup con Oracle. Nel 2012 collabora come consulente esterno all’assemblaggio dell’AC72 di Luna Rossa. Nel 2016 fonda Donati Racing, azienda specializzata nell’elettronica per barche da regata e si dedica ai circuiti TP52, Maxi72. Nel 2017 collabora con Emirates Team New Zealand che vince la 35esima America’s Cup”.

“Questa – aggiunge Salemi – è la quarta partecipazione per Marco e noi tifiamo per lui!”