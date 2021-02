A Forte dei Marmi si potenzia la linea elettrica.

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, comunica che mercoledì 3 febbraio e giovedì 4 febbraio effettuerà lavori di potenziamento su porzioni circoscritte di sistema elettrico a Forte dei Marmi, rispettivamente nell’area di viale Morin, viale Corsica, via Da Vinci e viale della Repubblica (mercoledì) e in quella di via Palestro, via Mascagni, via della Pace, via Carducci, via Sauro (giovedì).

I tecnici dell’azienda elettrica provvederanno alla manutenzione di alcuni impianti di piccola taglia, alcuni dei quali risultano danneggiati, e predisporranno il sistema per nuove connessioni alla rete elettrica, funzionali sia alla mobilità elettrica che alla fornitura di maggiore potenza a nuove utenze, potenziando anche l’assetto di rete per garantire una distribuzione equilibrata dell’energia in tutta l’area.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono interruzioni temporanee del servizio che E-Distribuzione ha programmato per mercoledì 3 febbraio, a partire ore 12:00 con conclusione nel pomeriggio, per quanto riguarda l’area di viale Morin, e giovedì 4 febbraio, sempre dalle ore 12:00, nella zona di via Palestro. Grazie a bypass da altre linee e ad un sistema di rialimentazione con circuiti di bassa tensione, le aree dei fuori servizio saranno circoscritte a gruppi ristretti di utenze delle vie suddette. I clienti sono informati anche attraverso affissioni nella zona interessata. L’azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.

La società elettrica informa, inoltre, di aver già provveduto per questo periodo particolare di emergenza Covid a circoscrivere i lavori, che richiedano un’interruzione temporanea del servizio elettrico, alle sole situazioni urgenti e non rinviabili. A questo proposito E-Distribuzione precisa che, per i lavori di stretta necessità, vengono sempre effettuati tutti i bypass possibili per assicurare l’alimentazione elettrica alla maggior parte delle utenze durante le operazioni. Per ragioni di sicurezza determinati interventi devono essere eseguiti in orario giornaliero e in assenza di tensione; questo tipo di attività è comunque ridotto alle sole circostanze illustrate sopra.

E-Distribuzione ricorda che per segnalazioni e guasti è utile contattare il numero 803.500, indicando il codice Pod (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. Inoltre, è possibile registrarsi a e-Notify (https://www.e-distribuzione.it/servizi/Pratiche-e-comunicazioni/e-notify.html), il servizio che consente di ricevere da E-Distribuzione ​comunicazioni e avvisi tramite sms, email o contatto telegram su eventuali interruzioni di corrente per lavori programmati di manutenzione previsti nell’area geografica in cui si trova la propria fornitura, sullo stato di avanzamento delle pratiche o su interventi di tecnici in loco. È possibile, inoltre, ricevere informazioni anche sui canali social facebook e twitter di E-Distribuzione nonché sul sito web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione interruzione di corrente, è a disposizione la mappa delle disalimentazion” che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.