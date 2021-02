Lido di Camaiore, Montemagni (Lega): “Il centro raccolta rifiuti non leda l’immagine della località”

“Ascoltare cittadini e categorie senza imposizioni dall’alto“. Così la capogruppo della Lega in consiglio regionale Elisa Montemagni si unisce alla presa di posizione del capogruppo Lega in consiglio comunale Riccardo Micheli sul nuovo centro di raccolta rifiuti a Lido di Camaiore.

“Riteniamo doveroso e urgente che la questione inerente all’ubicazione di un nuovo centro per la raccolta dei rifiuti a Lido di Camaiore sia gestita non in modo unilaterale, bensì ascoltando attentamente residenti e categorie interessate attraverso un percorso partecipativo, come peraltro previsto dalla legge regionale sulla partecipazione. Però, oltre a interpellarli, cosa che dovrebbe avvenire a breve – prosegue la consigliera – auspichiamo che l’amministrazione comunale camaiorese tenga, poi, in debita considerazione quanto i cittadini proporranno“.

“Stiamo, infatti, parlando – precisa l’esponente leghista – di una località balneare e quindi turistica e non pensiamo possa essere un gradevole biglietto da visita per il villeggiante, collocare, in una zona non particolarmente idonea, per giunta vicino allo svincolo autostradale, una struttura adibita a raccogliere l’immondizia. Oltretutto come indicato da abitanti e categorie, vi sarebbe quantomeno una soluzione alternativa, molto meno impattante per il territorio. Insomma auspico che ci sia ragionevolezza da parte di chi dovrà decidere; per quanto mi riguarda mi metto a disposizione e già nei prossimi giorni presenterò un atto in merito in Consiglio regionale”.