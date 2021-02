Raccolta di cibo e prodotti per animali: un successo a Viareggio

E’ stata un successo la raccolta di prodotti per animali organizzata dall’amministrazione comunale di Viareggio in collaborazione con UniCoop Tirreno, che si è tenuta sabato 30 gennaio: in tutti i punti vendita Unicoop della Versilia, era presente un presidio delle varie associazioni animaliste che operano sul territorio, coordinate dall’Ufficio Tutela Animali del Comune di Viareggio.

I volontari hanno raccolto il cibo, e più in generale prodotti per animali, che i cittadini hanno voluto donare, per poi distribuirlo alle associazioni che hanno aderito all’iniziativa (Asav – gattile; L’Arca di Lisa; I cani di Anna; Nati Liberi; I Cerca Famiglia; I Pelosi di Versilpampa; Versilia Soccorso Animali).

Sono stati raccolti una tonnellata di cibo per cani, fra secco e umido, 600 chili di cibo per gatti, 60 litri di olio di mais per cavalli, 100 chili di carote per cavalli.

“Eventi come questi rappresentano un’iniezione di fiducia e speranza – è il commento dell’assessore alla tutela degli animali Rodolfo Salemi -. È stata giornata preziosa grazie all’ospitalità e collaborazione di Unicoop Tirreno, alla sinergia che si è consolidata tra associazioni diverse alle quali rivolgo un sincero ringraziamento per l’impegno quotidianamente profuso sul nostro territorio e per le tante persone comuni che si sono dimostrate sensibili al tema con un gesto concreto”.

I prodotti sono stati poi distribuiti dall’ufficio tutela animali del Comune di Viareggio tra le associazioni animaliste che hanno aderito al progetto con i propri volontari.