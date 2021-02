Respinto dal Tar il ricorso contro la riqualificazione del Piazzone

Progetto di riqualificazione di piazza Cavour a Viareggio: il Tar respinge il ricorso presentato da alcuni esercenti contro il Comune. Ora la strada è spianata anche se alcuni dei proponenti hanno già presentato un altro ricorso per fermare il progetto.

A darne notizia, ricostruendo la vicenda è il sindaco Giorgio Del Ghingaro: “Un anno fa circa la giunta e il Consiglio comunale decisero di ristrutturare il Piazzone, il famoso mercato di Piazza Cavour, in pieno centro città, che versa in uno stato di forte degrado. I commercianti giustamente sollecitavano un intervento e noi, con un project financing, aggiudicato con una gara pubblica, concretizzammo insieme ad un privato un progetto bellissimo di riqualificazione, che doveva prendere le mosse diversi mesi fa. Ma, a Viareggio c’è sempre un ma, alcuni di quei commercianti che chiedevano a gran voce una ristrutturazione dell’intero complesso, fecero ricorso al tar per contrastare il nostro progetto”.

“Il perchè confesso di non averlo ancora capito: contrasti politici? Beghe personali? Opposizione al sottoscritto considerato il periodo elettorale? Non ne ho idea, fatto sta che il ricorso ha bloccato i lavori – spiega il sindaco -, gli esercenti hanno continuato a lamentarsi delle condizioni del Piazzone, i cittadini si ponevano delle domande sul perchè. La nostra amministrazione con pazienza ha aspettato gli esiti della sentenza del tar, che è arrivata ieri. Un sentenza netta e tranciante, che non lascia spazio a dubbi o incertezze e sottolinea, se ce ne fosse stato bisogno, la bontà degli atti di questa amministrazione. Il Tar ha dichiarato l’inammissibilità manifesta del ricorso: in sostanza i ricorrenti sono privi di legittimazione e di interesse al ricorso, manca cioè un interesse giudizialmente tutelabile che li abiliti a sindacare le scelte dell’amministrazione, sia quella della realizzazione dell’opera pubblica in questione, sia quella relativa alla specifica formula del partenariato pubblico-privato. Si è trattato quindi, di un ricorso, oggi più che mai lo possiamo dire, che fondava la propria identità non su basi tecniche verificate, ma su un conflitto pericolosamente in bilico tra l’opposizione politica e l’astio personale”.

“Questa sentenza è una doppia vittoria, non nostra ma della città e del Piazzone – commenta Del Ghingaro -, dei cittadini che vi abitano e delle attività che resistono: adesso avanti verso la realizzazione del progetto e il nuovo volto di piazza Cavour. Naturalmente quei signori, hanno già presentato un altro ricorso, perchè al peggio non c’è mai fine. Peró si lamenteranno che i lavori al Piazzone non iniziano”.