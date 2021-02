Sicurezza stradale, a Pietrasanta arrivano due nuovi autovelox

Saranno attivi dalle 12 di lunedì (8 febbraio) i due punti di rilevamento fisso della velocità lungo le due direttrici della via provinciale Vallecchia rispettivamente al chilometro 2,265 (direttrice Sud-Nord) e al chilometro 1,098 (direttrice Nord-Sud). Il limite d velocità nel tratto interessato dalla presenza dei due rilevatori della velocità è 60 chilometri orari. Dal punto di vista statistico, secondo i rilevamenti effettuati dalla polizia municipale, il tratto tra via Bartolomeo ed il cartello centro abitato della località Vallecchia è stato teatro, dal 2017 alla fine del 2020, di sette sinistri con sette feriti totali di cui uno mortale.

I due rilevatori erano stati accesi, in pre-esercizio a carattere sperimentale, quindi senza funzione sanzionatoria, lo scorso 12 dicembre con l’obiettivo di mettere nelle condizioni gli utenti di prendere consapevolezza con largo preavviso del nuovo limite di velocità. Per rendere ancora più visibile i due rilevatori il Comune di Pietrasanta ha inoltre provveduto ad installare complessivamente 4 dispositivi molto visibili per comunicare all’utente il dispositivo per il controllo elettronico della velocità. Due sono stati installati in prossimità delle intersezioni tra le vie Pozzone e Belvedere e la via Provinciale Vallecchia.