Gaia sbarca su Linkedin. Nasce la pagina Linkedin del gestore idrico, dopo Facebook, Twitter, Youtube e Instagram. Gaia approda anche sul social network dedicato ai rapporti professionali e al mondo del lavoro.

“L’obiettivo è quello di essere sempre presenti sul web a vantaggio di una comunicazione trasparente e immediata rivolta ai potenziali candidati alla partecipazione alle selezioni di personale e a tutti gli utenti, offrendo informazioni e contenuti riguardanti le attività svolte dalla Società, le posizioni lavorative aperte e molto altro – spiega il presidente Vincenzo Colle -. Gli utenti, i fornitori e chiunque deciderà di seguire la nuova pagina Linkedin di Gaia potrà conoscere da una nuova prospettiva il lavoro svolto dal Gestore, ed essere in anteprima informato sul “dietro le quinte” delle attività nei settori dell’ acquedotto, fognatura e depurazione e assistenza commerciale, in 45 comuni”.

La pagina Linkedin, aperta da una settimana al link linkedin.com/company/gaiaspa, conta già più di 100 follower e affiancherà la quotidiana comunicazione del gestore sui social già attivi. On line da ormai 9 anni, la pagina facebook di Gaia è seguita da più di 4.300 persone: qui sono pubblicate notizie sui lavori in corso, tutte le utilità e le iniziative del Gestore. Attraverso questo canale Gaia riceve segnalazioni e risponde ogni giorno a decine di utenti. Su twitter sono rilanciate le brevi informative sui servizi, su youtube vengono pubblicate video guide all’insegna del “come fare per..” e su instagram fanno da padrone immagini e contenuti multimediali su impianti e interventi.

Ricordiamo anche gli altri canali di contatto Gaia: il classico numero di telefono gratuito da fisso e da mobile 800-223377 per la Consulenza e 800-234567 per segnalare emergenze e guasti (anch’esso gratuito). Altri strumenti a disposizione dell’utenza sono il sito web (www.gaia-spa.it), lo sportello online – per la gestione online di tutte le pratiche da Pc previa registrazione – e la App per smartphone: tutti strumenti informativi intuitivi che permettono di semplificare l’accesso ai servizi del Gestore.