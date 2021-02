A Viareggio parte il servizio gratuito dello psicologo nelle farmacie comunali: soddisfazione di Fratelli d’Italia

A Viareggio parte il servizio gratuito dello psicologo nelle farmacie comunali.

“Un importante traguardo è stato raggiunto con l’impegno dell’amministrazione – commenta soddisfatto il consigliere di Fratelli d’Italia Marco Dondolini che aveva presentato una mozione con Carlalberto Tofanelli per sostenere il progetto -. Il documento era poi confluito nella più ampia mozione di maggioranza a cui Fratelli d’Italia ha collaborato”.

“Devo evidenziare lo spirito collaborativo dimostrato dal consigliere di maggioranza ed ex assessore Gabriele Tomei – evidenzia Dondolini – che ha permesso di fare un lavoro congiunto e costruttivo per portare avanti il risultato. L’impegno è quello di inserire servizi professionali di orientamento psicologico all’intero del piano aziendale di attività di FarmaCity promuovendo una progettualità che auspicabilmente potrebbe in futuro esser fatta propria da tutte le farmacie presenti sul territorio comunale. Oltre a diventare un modello pilota per tutta la Versilia. Infatti l’emergenza Covid-19 ha messo in grande difficoltà tutta la popolazione, non solo in termini economici e sanitari, ma anche sotto il punto di vista psicologico. Il progetto Lo Psicologo in Farmacia è importante: la disoccupazione generata dalla crisi economica ha causato un forte incremento nel numero di persone che soffrono di depressione, a cui si aggiungono altrettanti casi di burnout, cioè uno stato emotivo in cui il soggetto soffre di una completa perdita di motivazione. La consulenza di un professionista consente di raggiungere il cittadino promuovendo la sua salute emotiva e psicologica e tutelandolo dalla deriva commerciale che, iniziata con l’emergenza sanitaria a causa del Coronavirus, si protrarrà anche nelle fasi successive della pandemia Il servizio si struttura all’interno degli spazi della farmacia, contesto facilmente accessibile e familiare, e si rivolge ai cittadini maggiorenni che possono usufruire di una consulenza gratuita, fornita da uno psicologo il quale accoglierà e analizzerà la domanda portata dalle persone che esprimono l’orientamento e le informazioni utili alla gestione della specifica richiesta”.

“La consulenza psicologica in farmacia, già prevista dalla legge 69/2009, – conclude il consigliere – persegue l’obiettivo della cura quotidiana del cittadino attraverso prestazioni a valenza comunicativa, relazionale ed educativa consentendo alla farmacia di rimanere fedele alla propria natura. Lo psicologo in farmacia nasce per fornire un servizio di help desk psicologico per dare consulenza, sostegno e orientamento in forma gratuita a diverse fasce di età che lo richiedano ed è un’esperienza di successo in alcune città italiane che l’hanno già avviata”