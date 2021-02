Nuova segreteria per il circolo di Rifondazione Comunista Nilo e Milziade Caprili di Viareggio.

Si è svolta ieri sera (5 febbraio ) in sala di rappresentanza del Comune di Viareggio l’assemblea degli iscritti.

Dopo i saluti del neo Consigliere Comunale Tiziano Nicoletti, il segretario uscente Beppe Del Giudice ha relazionato sull’attività del Partito nel corso degli ultimi anni e sui compiti che attenderanno il futuro gruppo dirigente.

Si è quindi aperta la votazione per l’elezione dei nuovi organismi, che avranno il compito di traghettare il Circolo di Viareggio fino al Congresso Nazionale del Partito, previsto per la fine dell’anno non appena le condizioni sanitarie permetteranno di svolgere l’assise in presenza in tutto il paese.

Nel corso del dibattito sono emerse le priorità che il Partito affronterà nei prossimi mesi nel Comune di Viareggio: organizzare una risposta popolare alla crisi sanitaria, sociale ed economica in corso, con la riapertura del Gruppo d’Acquisto Popolare alla storica sede di Viale della Libertà nel quartiere Varignano e costruire l’alternativa di sinistra all’amministrazione guidata da Giorgio Del Ghingaro, a partire dalla cruciale questione della rigenerazione urbana e del recupero dei molti immobili abbandonati presenti sul territorio comunale.

Di seguito la nuova segreteria eletta:

Bruno Belluomini è il nuovo segretario, 74 anni, architetto, ha svolto in passato l’incarico di consigliere comunale per Rifondazione Comunista nei comuni di Viareggio e Capannori, ed è stato candidato con Viareggio a Sinistra nelle ultime elezioni comunali del 2020. Tesoriere Davide Puccinelli, 21 anni, studente di Scienze Politiche, attivo nei movimenti ambientalisti. In segreteria anche Rosella Ciccarelli, 64 anni, insegnante in pensione, membro del Comitato Politico Nazionale di Rifondazione Comunista e impegnata nel sindacato, Aurora Ferrara, 18 anni, studentessa del Liceo G. Chini in cui svolge l’incarico di rappresentante degli studenti in Consiglio d’Istituto, Egisto Sani, 69 anni, ex presidente di Sea Risorse, esperto in gestione del ciclo dei rifiuti e attivo da anni nei comitati ambientalisti, con l’impegno che portò nel 2012 alla chiusura dell’inceneritore di Falascaia, candidato con Viareggio a Sinistra nelle ultime elezioni comunali del 2020, Samuele Soddu, 20 anni, studente di Scienze Politiche e membro del Coordinamento Nazionale dei Giovani Comunisti e Roberto Balatri (invitato permanente)

65 anni, geologo ed ex candidato sindaco per Viareggio a Sinistra. Da sempre punto di riferimento nel mondo ambientalista, impegno che prosegue incessante dopo le ultime elezioni comunali.