È lutto per la polizia di Viareggio per la morte di Giovambattista Crisci, memoria storica del commissariato e superstite della strage di Querceta dell’autunno 1975.

L’ispettore è deceduto oggi (7 febbraio) all’età di 84 anni all’ospedale Versilia.

Foto 2 di 2



Una vita spesa per lo stato e lo sport: di lui si ricorda l’organizzazione del meeting internazionale di nuoto Mussi Lombardi Femiano, dedicato alla memoria dei tre agenti uccisi a Querceta.

“Un uomo coraggioso – questo il ricordo del sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro – tenace nel senso più positivo che la parole può assumere: modi fermi quando si trattava di difendere un’idea, ma sempre e comunque gentili. E poi la volontà, ferrea, di tramandare la memoria di un momento storico buio della nostra storia. Strenuo organizzatore del meeting di nuoto Femiano Mussi Lombardi, sempre pronto a buttare il cuore oltre ogni difficoltà. Poliziotto prima di tutto, come solo i poliziotti veri sanno esserlo. Alla famiglia, alla moglie e ai figli, le più sentite condoglianze a nome mio e di tutta l’amministrazione comunale. Alla figlia Barbara in particolare, mia stretta collaboratrice, coraggiosa e tenace come il padre, un abbraccio forte”.

Anche l’amministrazione comunale di Massarosa esprime la propria vicinanza alla famiglia di Giovambattista Crisci.

“Avere riportato a Massarosa il Mussi Lombardi Femiano per me è un onore ed aver potuto collaborare con il dott. Crisci un’occasione di crescita personale – commenta il sindaco Alberto Coluccini – oggi è un giorno triste per la Versilia dello sport e non solo. In questi anni ha reso un servizio unico alla comunità con il suo impegno per le scuole per promuovere il senso civico e l’attaccamento allo stato che ha sempre servito con onore e passione. Un esempio per tutti noi. Le mie condoglianze e quelle della mia amministrazione alla moglie e alla famiglia”.