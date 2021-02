Maltempo, allerta arancione a Viareggio per vento, mareggiate e pioggia

Prosegue l’allerta meteo sul territorio di Viareggio.

In particolare è stata diramata allerta di tipo giallo per rischio idrogeologico idraulico reticolo minore, valido da questa mezzanotte fino alle 18 di domani (10 febbraio).

Attualmente in corso allerta giallo per mareggiate, fino alla mezzanotte di domani quando salirà ad arancione fino alle 18 per poi scendere di nuovo a giallo fino alla mezzanotte successiva.

Allerta giallo anche per temporali forti dalla mezzanotte fino alle 12 di domani.

Allerta giallo per vento attualmente in corso fino alla mezzanotte quando salirà ad arancione fino alle 18 di domani, per poi scendere a giallo fino alla mezzanotte successiva.

Sono chiuse le pinete e il viale dei Tigli.

Si raccomanda attenzione.