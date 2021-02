Tutti in coda alla Cittadella per comprare i biglietti del Carnevale di Viareggio 2021

Code per l’acquisto dei biglietti cumulativi, sia ieri (8 febbraio) che oggi (9 febbraio), nei primi due giorni di apertura dei botteghini in Cittadella del Carnevale a Viareggio.

Nonostante manchino più di sette mesi al primo corso mascherato, in programma il 18 settembre prossimo, in tanti non hanno rinunciato all’acquisto, anche in virtù del fatto che i cumulativi, quest’anno, hanno un tetto massimo di 12mila 500 tagliandi, e sono rimasti in fila ai cancelli anche prima dell’orario di apertura.

La vendita dei cumulativi proseguirà fino ad esaurimento, con l’indicazione che possono venire acquistati al massimo cinque biglietti per ciascuno, indicando tutti i nomi. Il prezzo è di 40 euro, mentre quello ridotto costa 30 euro.