In tv con Maschera isolata: i consigli giusti per la festa di carnevale a casa tua.

La pandemia purtroppo rinvia i corsi mascherati ma non ferma il carnevale in tv. Su 50 News Versilia arriva Maschera isolata, la nuova trasmissione di Andrea Montaresi, prodotta da Mp Eventi con l’organizzatrice di eventi Mariella Pardini per festeggiare a casa propria, in famiglia e in sicurezza il Carnevale. Sei puntate, da giovedì a martedì grasso dove il giornalista e conduttore tv insieme ai suoi ospiti vi darà tutti i consigli giusti per una bella festa. Dalla musica, al cibo, dall’allestimento, al trucco, ai costumi, alcuni tutorial per passare dei bei momenti di carnevale in casa, nonostante tutto.

“L’idea di Maschera Isolata – spiega Andrea Montaresi – nasce proprio dall’isolamento in cui purtroppo siamo costretti ma anche dalla voglia comunque di portare un po’ di allegria, un po’ di carnevale nelle nostre case in attesa di poter tornare a sfilare tra i viali a mare come siamo abituati a fare, speriamo nel nostro piccolo di esserci riusciti.”

La trasmissione ha il sostegno di Idea Service e Easy Fund Consulting, società leader per la consulenza alle imprese e da sempre vicine alle iniziative del Carnevale e del territorio.

.Maschera Isolata vi aspetta da domani (11 febbraio) a martedì alle 18,40 e alle 23 su 50 News Versilia, canale 673 del digitale terrestre.