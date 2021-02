Torre del Lago a festa con la maschera Gambe di Merlo: parte il concorso addobba il tuo esterno

Addobba il tuo esterno, iscriviti & vinci

Torre del Lago Puccini si veste a festa con i colori di Gambe di Merlo, la maschera rionale.

Il concorso, lanciato dall’Associazione Carneval Puccini, rappresenta un’occasione per rilanciare l’atmosfera carnevalesca in paese, soprattutto in questo momento storico in cui è difficile trovarsi e festeggiare, ma anche una scusa per abbellire e rallegrare le nostre strade.

La partecipazione è aperta e gratuita per tutti gli abitanti e per i titolari degli esercizi commerciali che vorranno allestire balconi, finestre, vetrine ed esterni con l’immancabile “Merla”, il vessillo ufficiale del carnevale rionale torrelaghese. Per partecipare basta iscriversi e seguire il regolamento dell’iniziativa presente sulla pagina Facebook Gambe di Merlo o sul sito internet www.carnevalepuccini.net.

Sabato 20 febbraio dalle ore 14,30 tutti pronti affacciati per strada: lo staff del Carneval Puccini e Gambe di Merlo attraverseranno il paese per premiare i 3 vincitori, con tanto di diretta streaming sui social dell’Associazione. Al vincitore un buono per due persone presso la Pizzeria Tirreno 313, al secondo classificato una cesta di prodotti alimentari tipici offerta dall’azienda agricola La Corte de’ Volpe, mentre il terzo classificato potrà godersi un aperitivo presso il bar Pagoda, tutti e tre i premi accompagnati da un dolce pensiero della Gelateria Venezia.

Buon addobbo e in bocca al … merlo!