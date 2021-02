All’asta l’ex sede della polizia municipale di Forte dei Marmi

Il 15 marzo 2021, alle 12, al Municipio di Forte dei Marmi, avrà luogo un’asta pubblica per la vendita, in un unico lotto, dell’unita’ immobiliare di proprietà comunale, situata in via Mazzini all’angolo con via Marco Polo, sede dell’ex comando della polizia municipale.

La vendita dell’immobile rientra nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari – anno 2020.

L’immobile misura 340 metri quadrai ed è stato valutato 6mila 270 ero al metro quadro e viene venduto nelle condizioni di fatto in cui si trova.

Il valore a base d’asta è di 2 milioni e 131mila800 euro. Gli interessati potranno visionare gli immobili stessi e consultare la documentazione afferente presso l’ufficio patrimonio fino al terzo giorno precedente quello fissato per la presentazione delle domande. I concorrenti, per partecipare alla gara, dovranno, pena l’esclusione, far pervenire al protocollo del Comune di Forte dei Marmi, piazza Dante n. 1, un plico chiuso e sigillato, con all’esterno riportata la dicitura offerta vendita beni immobili siti in Forte dei Marmi, e contenente due distinte buste anch’esse chiuse e sigillate, una contenente la domanda di partecipazione alla gara sottoscritta e la documentazione amministrativa e l’altra contenente l’offerta economica redatta con marca da bollo da 16 euro Il plico dovrà essere recapitato, a mano o per raccomandata, pena di esclusione, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 10 marzo 2021 (farà fede il timbro del protocollo del Comune per certificare l’orario e la data di arrivo).

Per essere ammessi all’asta pubblica gli interessati dovranno versare un deposito cauzionale, pari al 10% dell’importo a base d’asta, mediante assegno/i circolare/i intestato/i al Comune di Forte dei Marmi, che verrà restituito ai non aggiudicatari.

All’apertura dei plichi pervenuti nei termini, si procederà pubblicamente il giorno 15 marzo 2021 alle 12 nella sede comunale di Forte dei Marmi. Qualora l’emergenza sanitaria determinata dall’epidemia di Covid 19 lo richiedesse, il Comune potrà stabilire l’apertura dei plichi in forma virtuale.

L’avviso di vendita è affisso integralmente all’Albo Pretorio ed è disponibile in visione all’ufficio patrimonio del Comune di Forte dei Marmi, e scaricabile sul sito Internet comunale www.comune.fortedeimarmi.lu.it sezione amministrazione trasparente.